На правах рекламы

Приглашаем с нами в Сочи – тур по супер цене от 8400 р.!

7 преимуществ этого тура:

- проживание в комфортабельной гостинице с питанием по системе «шведский стол»;

- качественное экскурсионное обслуживание, гид уровня эксперт;

- транспортное обслуживание по программе;

- билеты на паром;

- страхование;

- программа и технические нюансы тура продуманы до мелочей;

- вам гарантирован комфортный, безопасный и запоминающийся отдых!



Подробнее: http://www.turist-vem.ru/zimnij-olimpijskij-sochi/



ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! +79183983973

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Есть возможность поехать в Сочи совершенно бесплатно! Подробности тут: https://vk.com/turistvemkerch?w=wall-91056573_1217

Приглашаем в увлекательный 3-дневный тур по Крыму! Вас ждут экскурсии, дегустации, катание на санках и веселое застолье!

Тур «Зимний отдых в Крыму» - подробности здесь: http://www.turist-vem.ru/zimnij-otdyx-v-krymu/

Выезд из Керчи 23 февраля. Cтоимость тура «Зимний отдых в Крыму»: 6900 руб., пенсионеры 60+, дети 6 — 12 лет 6400 руб.

В стоимость путевки входит: проживание в комфортабельной гостинице (2-3 мест. номера) с завтраками и ужинами; экскурсионное обслуживание, гид; транспортное обслуживание по программе; страхование от несчастного случая.

Зима уже заканчивается – успей насладиться снегом и катанием на санках!

Внимание! Долгожданная новинка!

Тур в Москву и Санкт-Петербург «Две столицы»

Выезжаем из Керчи 29 апреля! Продолжительность тура: 11 дней/10 ночей

Маршрут: Керчь - Ростов-на-Дону – Москва – Санкт -Петербург – Москва - Ростов-на-Дону – Керчь



Стоимость тура 32200 руб. (дети 6-12 лет, пенсионеры 60+ 31200 руб.)

Если успеете поймать АКЦИЮ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ - скидка 1000 руб./чел.! (При оплате тура до 31 марта 2017 г.)

Тур в Казань из Крыма «Великолепная семёрка!!!»

Маршрут: Керчь - Ростов-на-Дону - Волгоград - Казань - Йошкар - Ола - Нижний Новгород - Муром - Воронеж - Ростов-на-Дону – Керчь

Выезжаем из Керчи 28 апреля 2017 г. Стоимость тура: взр. 31 500/30 500 руб. (пенсионеры 60+ лет и детей до 12 лет) Акция!!!

Раннее бронирование до 28 марта стоимость тура - 30 500 руб. (для пенсионеров 60+ и детей до 12 лет стоимость 29 500 руб. по акции раннего бронирования)

Приглашаем в весенние речные круизы по России!

Оздоровительный отдых на теплоходах пансионатах со специализированным обслуживанием (в стоимость путевки входят ЛФК, кислородные коктейли, фиточаи, спортивные тренажеры) и пакетом увлекательных экскурсий по старинным городам России!

Подробности на сайте «Турист-ВЕМ» http://www.turist-vem.ru/rechnye-kruizy-po-rossii/. Вам нужно только выбрать дату путешествия и класс каюты!

Приглашаем в праздничный тур «Масленица на Золотом кольце» с 23 февраля!

Вы посетите Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Суздаль. В программу включены экскурсии, посещения музеев и монастырей, проживание в номерах выбранной категории, 2-х разовое питание, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, услуги гида, ежедневное транспортное обслуживание на маршруте, гарантированная рассадка в автобусе по местам. Стоимость – от 13990 руб. с человека.

Внимание, внимание! Прекрасная новость – отменена виза в ОАЭ!!!

ОАЭ

Вылет из Москвы 14.02.

City Max Sharjah 3*7 ночей, питание завтраки, стоимость 28 250 руб. за одного человека

Apart 7 ночей, питание завтраки, стоимость 28 550 руб. за одного человека

mangrove By Bin Majid Hotels & Resort 4* 7 ночей, питание завтраки, стоимость 34 250 руб. за одного человека

Уникальная возможность сэкономить на роскошном отдыхе!!!

ТУНИС

Вылет из Краснодара 24.05

Bravo Hammamet 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 30499 руб. за одного человека

African Queen 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 31 450 руб. за одного человека

Magic Royal Kenz Thalasso & Spa 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 32 450 руб. за одного человека

ТУРЦИЯ

Вылет из Краснодара 1.05

Himeros Life Hotel 4* 7 ночей, система все включено, стоимость 12 500 руб. за одного человека

Sunmerry Hotel 4* 7 ночей, система все включено, стоимость 13 500 руб. за одного человека

Matiate Hotel 4*7 ночей, система все включено, стоимость 14 400 руб. за одного человека

Side Yesiloz Hotel 4*7 ночей, система все включено, стоимость 14 500 руб. за одного человека

White Lilyum Hotel 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 17 500 руб. за одного человека

Larissa Phaselis Princess 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 600 руб. за одного человека

Aska Inn Justin Beach 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 500 руб. за одного человека

Narcia Resort Side 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 500 руб. за одного человека

ЧЕРНОГОРИЯ

Вылет из Москвы 30.05

Mazarak Apartments 3* 7 ночей, стоимость 23 500 руб за одного человека

Blue Palace Becici 3* 7 ночей, стоимость 24 500 руб за одного человека

Vukica House 3* 7 ночей, стоимость 25 000 руб за одного человека

ДОМИНИКАНА

Вылет из Москвы 14.02

Bellevue Dominican Bay 3*10 ночей, система все включено, стоимость 90 000 руб. за одного человека

Coral Costa Caribe Resort, Spa & Casino 3*10 ночей, система все включено, стоимость 93 500 руб. за одного человека

Sirenis Punta Cana Resort Casino & Aquagames 5*10 ночей, система все включено, стоимость 98 000 руб. за одного человека

Наличие мест в турах и дополнительную информацию Вы можете уточнить по телефонам:

тел.+7(978) 712 05 52, +7(918) 398 39 73, +7(36561)222-65

E-mail: turvem@mail.ru, turvem@gmail.com

skype: turvem@mail.ru