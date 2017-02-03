Приглашаем с нами в Сочи – тур по супер цене от 8400 р.!
7 преимуществ этого тура:
- проживание в комфортабельной гостинице с питанием по системе «шведский стол»;
- качественное экскурсионное обслуживание, гид уровня эксперт;
- транспортное обслуживание по программе;
- билеты на паром;
- страхование;
- программа и технические нюансы тура продуманы до мелочей;
- вам гарантирован комфортный, безопасный и запоминающийся отдых!
Подробнее: http://www.turist-vem.ru/zimnij-olimpijskij-sochi/
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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Есть возможность поехать в Сочи совершенно бесплатно! Подробности тут: https://vk.com/turistvemkerch?w=wall-91056573_1217
Приглашаем в увлекательный 3-дневный тур по Крыму! Вас ждут экскурсии, дегустации, катание на санках и веселое застолье!
Тур «Зимний отдых в Крыму» - подробности здесь: http://www.turist-vem.ru/zimnij-otdyx-v-krymu/
Выезд из Керчи 23 февраля. Cтоимость тура «Зимний отдых в Крыму»: 6900 руб., пенсионеры 60+, дети 6 — 12 лет 6400 руб.
В стоимость путевки входит: проживание в комфортабельной гостинице (2-3 мест. номера) с завтраками и ужинами; экскурсионное обслуживание, гид; транспортное обслуживание по программе; страхование от несчастного случая.
Зима уже заканчивается – успей насладиться снегом и катанием на санках!
Внимание! Долгожданная новинка!
Тур в Москву и Санкт-Петербург «Две столицы»
Выезжаем из Керчи 29 апреля! Продолжительность тура: 11 дней/10 ночей
Маршрут: Керчь - Ростов-на-Дону – Москва – Санкт -Петербург – Москва - Ростов-на-Дону – Керчь
Стоимость тура 32200 руб. (дети 6-12 лет, пенсионеры 60+ 31200 руб.)
Если успеете поймать АКЦИЮ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ - скидка 1000 руб./чел.! (При оплате тура до 31 марта 2017 г.)
Тур в Казань из Крыма «Великолепная семёрка!!!»
Маршрут: Керчь - Ростов-на-Дону - Волгоград - Казань - Йошкар - Ола - Нижний Новгород - Муром - Воронеж - Ростов-на-Дону – Керчь
Выезжаем из Керчи 28 апреля 2017 г. Стоимость тура: взр. 31 500/30 500 руб. (пенсионеры 60+ лет и детей до 12 лет) Акция!!!
Раннее бронирование до 28 марта стоимость тура - 30 500 руб. (для пенсионеров 60+ и детей до 12 лет стоимость 29 500 руб. по акции раннего бронирования)
Приглашаем в весенние речные круизы по России!
Оздоровительный отдых на теплоходах пансионатах со специализированным обслуживанием (в стоимость путевки входят ЛФК, кислородные коктейли, фиточаи, спортивные тренажеры) и пакетом увлекательных экскурсий по старинным городам России!
Подробности на сайте «Турист-ВЕМ» http://www.turist-vem.ru/rechnye-kruizy-po-rossii/. Вам нужно только выбрать дату путешествия и класс каюты!
Приглашаем в праздничный тур «Масленица на Золотом кольце» с 23 февраля!
Вы посетите Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Суздаль. В программу включены экскурсии, посещения музеев и монастырей, проживание в номерах выбранной категории, 2-х разовое питание, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, услуги гида, ежедневное транспортное обслуживание на маршруте, гарантированная рассадка в автобусе по местам. Стоимость – от 13990 руб. с человека.
Внимание, внимание! Прекрасная новость – отменена виза в ОАЭ!!!
ОАЭ
Вылет из Москвы 14.02.
City Max Sharjah 3*7 ночей, питание завтраки, стоимость 28 250 руб. за одного человека
Apart 7 ночей, питание завтраки, стоимость 28 550 руб. за одного человека
mangrove By Bin Majid Hotels & Resort 4* 7 ночей, питание завтраки, стоимость 34 250 руб. за одного человека
Уникальная возможность сэкономить на роскошном отдыхе!!!
ТУНИС
Вылет из Краснодара 24.05
Bravo Hammamet 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 30499 руб. за одного человека
African Queen 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 31 450 руб. за одного человека
Magic Royal Kenz Thalasso & Spa 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 32 450 руб. за одного человека
ТУРЦИЯ
Вылет из Краснодара 1.05
Himeros Life Hotel 4* 7 ночей, система все включено, стоимость 12 500 руб. за одного человека
Sunmerry Hotel 4* 7 ночей, система все включено, стоимость 13 500 руб. за одного человека
Matiate Hotel 4*7 ночей, система все включено, стоимость 14 400 руб. за одного человека
Side Yesiloz Hotel 4*7 ночей, система все включено, стоимость 14 500 руб. за одного человека
White Lilyum Hotel 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 17 500 руб. за одного человека
Larissa Phaselis Princess 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 600 руб. за одного человека
Aska Inn Justin Beach 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 500 руб. за одного человека
Narcia Resort Side 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 500 руб. за одного человека
ЧЕРНОГОРИЯ
Вылет из Москвы 30.05
Mazarak Apartments 3* 7 ночей, стоимость 23 500 руб за одного человека
Blue Palace Becici 3* 7 ночей, стоимость 24 500 руб за одного человека
Vukica House 3* 7 ночей, стоимость 25 000 руб за одного человека
ДОМИНИКАНА
Вылет из Москвы 14.02
Bellevue Dominican Bay 3*10 ночей, система все включено, стоимость 90 000 руб. за одного человека
Coral Costa Caribe Resort, Spa & Casino 3*10 ночей, система все включено, стоимость 93 500 руб. за одного человека
Sirenis Punta Cana Resort Casino & Aquagames 5*10 ночей, система все включено, стоимость 98 000 руб. за одного человека
Наличие мест в турах и дополнительную информацию Вы можете уточнить по телефонам:
тел.+7(978) 712 05 52, +7(918) 398 39 73, +7(36561)222-65
E-mail: turvem@mail.ru, turvem@gmail.com
skype: turvem@mail.ru