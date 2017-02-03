В Багерово, 3 февраля, в здании больницы прошло собрание. На нем присутствовали жители поселка, заместитель директора Центра оперативного реагирования Алексей Грищенко и главный врач Ленинской центральной районной больницы Анатолий Ловус, - передает Керчь.ФМ.

Жителей Багерово уже долгое время беспокоит один вопрос, который касается реорганизации местной больницы. К их медучреждению хотят присоединить пациентов психоневрологического диспансера из Костырино. Кроме этого, жители поселка переживают, что после такого соседства их больницу закроют.

Алексей Грищенко заверил, что стационар никто не закроет, а возможно только, что на первом этаже разместится психоневрологическое отделение больницы. Однако, жителей поселка это не устраивает. Главврач ЦРБ заявил, что он тоже против такого присоединения.

Один из активных жителей поселка пояснил,

«Костырино - это единый комплекс, где есть пищеблок и объект для санитарной очистки, а у нас один большой комплекс - здание трехэтажное».

Жители поинтересовались у Грищенко, где же будут гулять больные, но он не смог ответить на их вопрос и сказал, что на эти вопросы сможет ответить комиссия.

Обеспокоенные люди отметили, что это уже третий раз, когда «Керченский психоневрологический диспансер» хотят перенести в Багерово.

«Мы не хотим, чтобы наши дети, выросшие здесь, отвечали на вопрос - ты откуда? - Из Багерово. А, это там где психбольница?! Пусть это не правильно, не толерантно. Я понимаю, каждого это может ожидать. Каждому нужно где-то лечиться, я это понимаю», - сказала женщина.

Многие в зале задавали вопросы, на которые не получили ответы:

«Что будет на месте Костырино? Почему там нельзя заложить новый комплекс рядом? Кто заинтересован в ликвидации там больницы?».

Заместитель директора Центра оперативного реагирования Алексей Грищенко заключил, что данный вопрос будет решаться:

«Наша задача не сделать жителям еще хуже, а решить этот вопрос, и чтобы все были счастливы и довольны».

Напомним, жители Костырино считают, что если закроют психбольницу, то вымрет село. Керчане также опасаются, что половину пациентов из психбольницы – распустят.