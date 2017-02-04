Почти вся акватория Азовского моря покрылась льдом толщиной до 20 см. Об этом Крыминформу сообщили в Гидрометцентре России.

«2 февраля на большей части акватории Азовского моря наблюдался припайный и дрейфующий лёд толщиной 7-14 см, – говорится в сообщении, размещённом на сайте Гидрометцентра России. – По данным спутниковых наблюдений (НИЦ «Планета») к 31 января почти вся акватория Азовского моря покрылась начальными видами и ниласовыми льдами»

В Гидрометценте добавили, что в Таганрогском заливе льды достигли толщины 10-15 см. По данным береговых станций в Мариуполе толщина льда достигла 20 см, в Таганроге – 13 см, в Приморско-Ахтарске – 10 см. Начальные виды и ниласовый лёд также наблюдается в районе косы Тузла со стороны Азовского моря и Керченском проливе.

Напомним, 31 января Керченский пролив покрылся тонкой корочкой льда. Керченская переправа работает в штатном режиме, несмотря на лёд в проливе

Фото: Крыминформ

Видео:Максима Куташева