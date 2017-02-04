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Уникальное предложение от Службы бытовых услуг!*

Г-образный балкон 3,2*0,9см «под ключ» - от 65000 рублей!

В стоимость входит:

Наружная отделка – профнастил или сайдинг.

Утепление - пенопласт 40мм.

Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.

Остекление – 3-х камерный профиль Rehau.

П-образный балкон 3,2*0,9см «под ключ» - от 75000 рублей!

В стоимость входит:

Наружная отделка – профнастил или сайдинг.

Утепление - пенопласт 40мм.

Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.

Остекление – 3-х камерный профиль Rehau

Остекление балкона от пола до потолка (француз) – от 43000 рублей!

Внутренняя отделка балкона «телевизор» в 10-ти этажных домах – от 35000 рублей!

В стоимость входит:

Утепление – пенопласт, пенофол фольгированный.

Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.

Остекление – 3-х камерный профиль Rehau от 18000 рублей.

Внутренняя отделка балкона «парус малый» в 9-ти этажных домах – от 30000 рублей!

В стоимость входит:

Утепление – пенопласт, пенофол фольгированный.

Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.

Остекление – 3-х камерный профиль Rehau от 16000 рублей.

Внутренняя отделка балкона «парус большой» в 9-ти этажных домах – от 45000 рублей!

В стоимость входит:

Утепление – пенопласт, пенофол фольгированный.

Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.

Остекление – 3-х камерный профиль Rehau от 35000 рублей.

Расширение балконов до 300мм от 87000 рублей!

В стоимость входит:

Демонтажные работы с вывозом мусора.

Сварка и покраска металлического каркаса.

Наружная отделка – профнастил или сайдинг.

Утепление - пенопласт 40мм.

Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.

Остекление – 3-х камерный профиль Rehau .

*Стоимость ремонта балкона может изменяться в зависимости от выбранной отделки!

Преимущества сервиса «Служба бытовых услуг»:

- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- Возможность выбрать удобную схему работы.

- Гарантии на все виды работ.

- Бесплатный выезд замерщика в день обращения и составление сметы.

- Опыт лучших специалистов.

- Квалифицированные бесплатные консультации.

- Доступные цены и высокое качество услуг.

Осуществление гарантийного обслуживания, а при повторном обращении, предоставление скидок на все виды работ.

Мы стремимся быть лучшими из лучших, поэтому в своей работе используем только качественные строительные материалы и применяем современные технологии!

Звоните: +7 978 205-07-75

http://sbu-kerch.ru