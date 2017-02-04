Уникальное предложение от Службы бытовых услуг!*
Г-образный балкон 3,2*0,9см «под ключ» - от 65000 рублей!
В стоимость входит:
Наружная отделка – профнастил или сайдинг.
Утепление - пенопласт 40мм.
Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.
Остекление – 3-х камерный профиль Rehau.
П-образный балкон 3,2*0,9см «под ключ» - от 75000 рублей!
В стоимость входит:
Наружная отделка – профнастил или сайдинг.
Утепление - пенопласт 40мм.
Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.
Остекление – 3-х камерный профиль Rehau
Остекление балкона от пола до потолка (француз) – от 43000 рублей!
Внутренняя отделка балкона «телевизор» в 10-ти этажных домах – от 35000 рублей!
В стоимость входит:
Утепление – пенопласт, пенофол фольгированный.
Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.
Остекление – 3-х камерный профиль Rehau от 18000 рублей.
Внутренняя отделка балкона «парус малый» в 9-ти этажных домах – от 30000 рублей!
В стоимость входит:
Утепление – пенопласт, пенофол фольгированный.
Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.
Остекление – 3-х камерный профиль Rehau от 16000 рублей.
Внутренняя отделка балкона «парус большой» в 9-ти этажных домах – от 45000 рублей!
В стоимость входит:
Утепление – пенопласт, пенофол фольгированный.
Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.
Остекление – 3-х камерный профиль Rehau от 35000 рублей.
Расширение балконов до 300мм от 87000 рублей!
В стоимость входит:
Демонтажные работы с вывозом мусора.
Сварка и покраска металлического каркаса.
Наружная отделка – профнастил или сайдинг.
Утепление - пенопласт 40мм.
Внутренняя отделка: стены, потолок, откосы – пластиковые панели ПВХ, пол – брус, плита ОСБ 18мм, линолеум, плинтус пластиковый.
Остекление – 3-х камерный профиль Rehau .
*Стоимость ремонта балкона может изменяться в зависимости от выбранной отделки!
Преимущества сервиса «Служба бытовых услуг»:
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Возможность выбрать удобную схему работы.
- Гарантии на все виды работ.
- Бесплатный выезд замерщика в день обращения и составление сметы.
- Опыт лучших специалистов.
- Квалифицированные бесплатные консультации.
- Доступные цены и высокое качество услуг.
Осуществление гарантийного обслуживания, а при повторном обращении, предоставление скидок на все виды работ.
Мы стремимся быть лучшими из лучших, поэтому в своей работе используем только качественные строительные материалы и применяем современные технологии!
Звоните: +7 978 205-07-75