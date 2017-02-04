В Крыму 1 февраля, руководитель Госавтоинспекции Ленинского района проверил наличие у водителей зимней резины. Об этом сообщает перс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ.

В связи с выпадением по всему Крыму рекордного количества снега, образованием на дорожном покрытии гололедицы Ленинская районная Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию по пропаганде использования водителями зимней авторезины.

«Мероприятие направлено на выявление недобросовестных водителей, до сих пор не установивших на свой автомобиль зимние шины, чем подвергают себя опасности на скользкой дороге. Под девизом «Не тяни с резиной!» инспекторы ГИБДД останавливают как легковые, так и грузовые транспортные средства, чтобы проверить, сменили ли водители летнюю резину на зимнюю, подготовлены ли их автомобили к эксплуатации в зимний период времени», - отмечают в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД проверили более 35 транспортных средств, для всех водителей провели профилактические беседы о важности укомплектования автотранспорта зимними шинами, неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Также им раздали памятки как избежать происшествий на дороге в зимний период.

Двоих водителей оштрафовали за управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Особое внимание начальника ОГИБДД ОМВД России по Ленинскому району Андрея Вавилкина было уделено пассажирскому транспорту. Главный госавтоинспектор района поблагодарил добросовестных водителей автобусов, которые заранее подготовили свои автомобили к эксплуатации в зимних условиях, обеспечив безопасность пассажиров.

«ГИБДД напоминает, что своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье всех участников дорожного движения», - заключили в пресс-службе.

Напомним, крымских водителей призывали «переобуть» машину с 1 ноября