В Крыму 1 февраля, руководитель Госавтоинспекции Ленинского района проверил наличие у водителей зимней резины. Об этом сообщает перс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ.
В связи с выпадением по всему Крыму рекордного количества снега, образованием на дорожном покрытии гололедицы Ленинская районная Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию по пропаганде использования водителями зимней авторезины.
Сотрудники ГИБДД проверили более 35 транспортных средств, для всех водителей провели профилактические беседы о важности укомплектования автотранспорта зимними шинами, неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Также им раздали памятки как избежать происшествий на дороге в зимний период.
Двоих водителей оштрафовали за управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
Особое внимание начальника ОГИБДД ОМВД России по Ленинскому району Андрея Вавилкина было уделено пассажирскому транспорту. Главный госавтоинспектор района поблагодарил добросовестных водителей автобусов, которые заранее подготовили свои автомобили к эксплуатации в зимних условиях, обеспечив безопасность пассажиров.
Напомним, крымских водителей призывали «переобуть» машину с 1 ноября
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.