Председатель горсовета Керчи Лариса Щербула посетила городской Дворец культуры «Корабел». Об этом она сообщила на своей странице в соцсети, - передает Керчь.ФМ.

В ДК продолжается работа по оборудованию двух 3D-кинозалов на базе большого и малого концертных залов. Там уже начали работать представители компании «Невафильм» из города Санкт-Петербург.

«Производится анализ залов дворца культуры на предмет определения мощности кинопроектора, необходимого массива акустической системы, а также разработки проекта её монтажа. Замеры зала произведены», - отмечает Щербула.

Она также ответила на вопросы, которые касаются опасений, что дворец культуры может потерять свою уникальность, начав показ кино на своей базе.

«Мало кто знает, что в ДК показ кино закладывался в проект изначально. Залы здесь были оборудованы кинопроекторными помещениями. В современном динамично работающем дворце культуры это будет лишь дополнительной и крайне удобной услугой для керчан и, в первую очередь, непосредственно для жителей Аршинцево. При этом основной профиль ДК не будет утрачен. Наоборот: это сделает дворец более разноплановым и привлекательным для публики», - подчеркнула Щербула.

Напомним, в Керчи в ДК «Корабел» назначили нового директора