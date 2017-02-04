В Керчи прошло аппаратное совещание, на котором обсудили вопросы проведения работ по обращениям граждан.

Об этом сообщает на своей странице в «Фэйсбук» председатель горсовета Керчи Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ.

Так, один из вопросов касался ремонта дымовентиляционных каналов, которые привычно называют ДВК.

Как доложил начальник УЖКХ, обследование их проводится 3 раза в год. На сегодняшний день графики на ремонт половины из них составлены. Эти работы начнутся с концом отопительного сезона. Ремонт будет осуществляться за счет средств тарифа, чтобы жителей не коснулись дополнительные расходы. Поэтому основная задача по организации процесса ложится на плечи управляющих компаний.

«Кирилл Скороходов отметил, что практически все УК уже заключили соответствующие договора. Кроме нерадивых, к которым относятся ГУП№1 и ГУП№2», - подчеркнула Щербула.

Также на совещании обсудили ремонты дорог. По информации председателя горсовета, все готово к восстановлению дороги по ул. Нижнесадовой в Мичурино, необходимо только дождаться плюсовых температур. Также муниципалитет готовится провести ремонт дороги к детсаду «Дельфин».

Что касается ремонта арки в Приморском парке, его выполнят в рамках гарантийных обязательств. Об этом доложил Кирилл Скороходов, начальник УЖКХ.