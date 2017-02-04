Председатель горсовета Керчи Лариса Щербула провела встречу с председателем Керченского городского совета ветеранов Николаем Китиковым. На встрече обсудили мероприятия в честь 30-летия с момента создания совета ветеранов.

Об этом Лариса Щербула сообщает на своей странице в «Фэйсбук», - передает Керчь.ФМ.

«15 февраля к этому событию планируем приурочить масштабное торжественное мероприятие с концертной программой. В тесном сотрудничестве с управлением культуры будет подготовлена программа праздника, также предшествовать юбилею будет презентация фотоальбома о работе общественной организации», - написала Щербула.

Также председатели обсудили рабочие вопросы, который касаются памятников ВОВ.

«Необходимо уже начать работу по приведению в порядок памятников ВОВ. Попросила Николая Тимофеевича оказать помощь в определении качества работы общественного транспорта. Вместе с Общественным советом города, надеюсь, ветераны предоставят нам наглядную картину, на которой будут явно определены слабые и сильные стороны, чтобы мы могли использовать эту информацию для дальнейшей работы», - отмечает Щербула.

В заключении, подняли вопрос оплаты взносов на капремонт льготной категорией граждан. Председатель горсовета предложила Общественному совету и Керченскому городскому совету ветеранов продолжать практику обращений в вышестоящие инстанции.