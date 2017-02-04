В Мичурино 4 февраля дорогу выровняли грейдером. В прошлый раз ее не смогли разровнять из-за мороза. Об этом на своей странице в «Фэйсбук» сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ.

«На улице потеплело и стало возможным провести обещанные работы. На место вновь выехал грейдер и разровнял дорогу», - отметил глава администрации.

Владимир Подлипенцев пообещал, что когда подсохнет грунт, в нужных местах произведут подсыпку крошкой.

Напомним, жители Мичурино на протяжении долгого времени писали в редакцию Керчь.ФМ с жалобой на дороги, а недавно люди обратились в приемную к председателю Госсовета Владимиру Константинову с жалобой на бездействие депутатов и администрации на проблемы поселка. После администрация пообещала разровнять дорогу и засыпать ямы в Мичурино