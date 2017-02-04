Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ, согласно которому размер административного штрафа за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения увеличивается с 1,5 тыс до 2,5 тыс руб. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – говорится в сообщении, опубликованном на портале Правительства РФ.

Согласно информации, законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности 23 января текущего года. По мнению членов Комиссии, необходимость усиления админответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.