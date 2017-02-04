В Феодосии 5 февраля в пятый раз состоится традиционный крымский слет «моржей», в котором примут участие более двухсот человек. Об этом сообщает РИА Крым,- передает Керчь.ФМ.

Заплыв любителей зимнего плавания приурочен к годовщине вывода войск из Афганистана и Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Участие в слете уже подтвердили 7 команд. Это около 250 человек, представляющих профессиональные клубы моржевания из Феодосии, Евпатории, города Саки, Севастополя, Балаклавы, Керчи, Симферополя и ветераны Афганистана», – говорится в сообщении.

В заплыве примут участие ветераны Афганистана, а также «моржи» со стажем. Самому младшему участнику-дебютанту заплыва исполнилось 10 лет, а самому старшему ветерану зимнего плавания – 81 год.

Мероприятие начнется 5 февраля в 10.00 в Комсомольском парке Феодосии. Участники слета почтут память погибших воинов-афганцев и возложат цветы к памятнику. Затем по проспекту Айвазовского они пройдут парадом к городской набережной, где в 11 часов состоится заплыв.

Также в программе мероприятия запланирована «солдатская каша» для всех участников слета.