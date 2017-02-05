Председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль просит выделить средства на установку ограждений вокруг крымских водохранилищ в связи с тем, что охраны 100-метровой зоны гидротехнических объектов силами комитета недостаточно. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.
Также глава Госкомводхоза рассказал, что за счет средств субвенций из федерального бюджета в 2016 году реализованы мероприятия по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос основных водных объектов Крыма: рек Салгир, Малый Салгир, Зуя, Кача, Альма, Бельбек, Биюк-Карасу, Байбуга, Таракташ, Западный Булганак, Учан-Су, Дерекойка и др., а также Тайганского, Белогорского, Симферопольского и Балановского водохранилищ.
Напомним, крымчан уверяют, что запасов воды хватит на отопительный и курортный сезоны
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