Председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль просит выделить средства на установку ограждений вокруг крымских водохранилищ в связи с тем, что охраны 100-метровой зоны гидротехнических объектов силами комитета недостаточно. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Мы просим наше руководство выделить деньги. Так как наши водохранилища уже становятся почти все питьевыми, их нужно огораживать. Сегодня та охрана, которую мы осуществляем своими силами, не обеспечивает абсолютно от всяких нежелательных действий, – рассказал он. – Мне бы хотелось, чтобы все водохранилища были огорожены и были выставлены посты по всему периметру, потому что питьевое водоснабжение – есть питьевое водоснабжение».

Также глава Госкомводхоза рассказал, что за счет средств субвенций из федерального бюджета в 2016 году реализованы мероприятия по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос основных водных объектов Крыма: рек Салгир, Малый Салгир, Зуя, Кача, Альма, Бельбек, Биюк-Карасу, Байбуга, Таракташ, Западный Булганак, Учан-Су, Дерекойка и др., а также Тайганского, Белогорского, Симферопольского и Балановского водохранилищ.

Напомним, крымчан уверяют, что запасов воды хватит на отопительный и курортный сезоны