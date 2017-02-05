В Госсовете РК прошла торжественная церемония вручения наград, приуроченная ко Дню Республики Крым. Среди награждаемых - керчанин Михаил Севастьянов.

Об этом на своей странице в «Фэйсбук» сообщил глава администрации Владимир Подлипенцев, - передаёт Керчь.ФМ.

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и весомый вклад в развитие республики ему вручили медаль «За доблестный труд». Сейчас Михаил Севастьянов занимает должность заместителя начальника Дирекции по комплексному и техническому обслуживанию деятельности органов местного самоуправления

«От души поздравляю Михаила Иосифовича с заслуженной наградой. Его жизнь крепко связана с Керчью, под его руководством воплощались проекты по благоустройству города. Помощь Михаила Иосифовича и сейчас неоценима. Огромное ему за это спасибо!», - заключил Подлипенцев.

Фото: соцсети