Правительство Российской Федерации распределило между бюджетами 34 субъектов федерации субсидии на закупку авиационной услуги органами госвласти субъектов для оказания медицинской помощи с применением авиации на 2017 год в размере 3,3 млрд руб – Крыму выделено 30,68 млн руб. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Объём необходимых для каждого субъекта федерации финансовых средств рассчитан минздравом России в соответствии с правилами предоставления субсидий на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации на основании заявок регионов, рассчитанных с учётом стоимости дежурства воздушного судна и стоимости лётных часов», – говорится в документе.