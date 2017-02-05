Крымские налоговики стали взаимодействовать с муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями для выявления теневых доходов жителей полуострова, в основном получаемых от сдачи жилья в аренду в курортный сезон. Об этом Крыминформ сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачёв, - передает Керчь.ФМ.

«Я считаю, что новый подход – это, например, взаимодействие с муниципалитетами, ресурсоснабжающими организациями. Мы от них получаем сведения: как увеличивается электропотребление у такого-то гражданина, понятно, что в курортный сезон заезжают люди, спрос на свет растёт. То же самое с водоснабжающими организациями», – пояснил руководитель ведомства. Он отметил, что «как только будет окончательно завершена кадастровая оценка земли и недвижимости, то мы (УФНС Крыма) получим максимальные сведения о том, как граждане получают доходы».

Наздрачёв подчеркнул, что объём собираемого налога на доходы физических лиц увеличивается с каждым годом. Однако, по его оценке, «примерно от 40 до 60% доходов (физических лиц) ещё находится в тени».