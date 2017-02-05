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Новые онкодиспансеры в Крыму не нужны, - Чирва

Крым не нуждается в новых онкологических диспансерах. Об этом Крыминформу сообщила заместитель главного врача Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В.М. Ефетова Елена Чирва, - передает Керчь.ФМ. «Дополнительные онкодиспансеры в Крыму не нужны», – сказала она. В свою очередь главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Республики Крым Сергей Морозов добавил, что онкодиспансеру нужны специалисты. «Нам нужны специалисты-онкологи первичного звена», – уточнил он.

Служба новостей Керчь.ФМ

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