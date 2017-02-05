Журналист сайта Керчь.ФМ 5 февраля сделал обзор средних цен на основной перечень продуктов, которые продают на центральном рынке и в центральных супермаркетах города.
Первыми в колонке указаны цены на центральном рынке, а вторые - в центральных супермаркетах.
Курятина (бедро) – 189 – нет;
Курятина (филе) – 265р – 254р;
Телятина мякоть – 350р;
Говядина – 320р – нет;
Свинина (мякоть) – 250 – 300р;
Морковь –35 – 25р;
Лук – 25 – 22р;
Картофель – 25 – 24р;
Капуста – 25 – 30;
Зелень – 15р;
Яйца – 90 – 66р;
Хлеб – 19-25р;
Молоко - 70 - 55р;
Творог – 200р;
Сметана – 200р;
Мандарин – 100р – 89р;
Гранат – 250р;
Хамса (свежая) –80р;
Хамса (малосол) – 100р;
Ставридка (свежая/малосол) – 100р;
Камбала – 700р кг.
Напомним, 16 марта на рынках города сняли запрет на торговлю свининой. Цена на 1 кг свиного мяса колебалась от 300 до 360 рублей.
Напомним, обзор за 19 января
Также в Крыму продукты питания с начала года подорожали на 20%, а также прожиточный минимум в России увеличили на 17%.
В апреле стоимость фиксированного набора потребительских товаров в Крыму и Севастополе и услуг была самой низкой среди регионов РФ. Стоимость составляла 3302 рубля. Цены в Крыму самые высокие на юге России.