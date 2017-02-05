Журналист сайта Керчь.ФМ 5 февраля сделал обзор средних цен на основной перечень продуктов, которые продают на центральном рынке и в центральных супермаркетах города.

Первыми в колонке указаны цены на центральном рынке, а вторые - в центральных супермаркетах.

Курятина (бедро) – 189 – нет;

Курятина (филе) – 265р – 254р;

Телятина мякоть – 350р;

Говядина – 320р – нет;

Свинина (мякоть) – 250 – 300р;

Морковь –35 – 25р;

Лук – 25 – 22р;

Картофель – 25 – 24р;

Капуста – 25 – 30;

Зелень – 15р;

Яйца – 90 – 66р;

Хлеб – 19-25р;

Молоко - 70 - 55р;

Творог – 200р;

Сметана – 200р;

Мандарин – 100р – 89р;

Гранат – 250р;

Хамса (свежая) –80р;

Хамса (малосол) – 100р;

Ставридка (свежая/малосол) – 100р;

Камбала – 700р кг.

Напомним, 16 марта на рынках города сняли запрет на торговлю свининой. Цена на 1 кг свиного мяса колебалась от 300 до 360 рублей.

Напомним, обзор за 19 января

обзор цен за 2 декабря

обзор цен за 6 июня

обзор цен за 25 апреля

обзор цен за 16 марта.

обзор цен за 24 декабря

обзор цен за 10 декабря.

обзор цен за 1 декабря.

обзор цен за 9 ноября.

Обзор цен за 29 сентября.

Обзор цен в городах Крыма.

Также в Крыму продукты питания с начала года подорожали на 20%, а также прожиточный минимум в России увеличили на 17%.

В апреле стоимость фиксированного набора потребительских товаров в Крыму и Севастополе и услуг была самой низкой среди регионов РФ. Стоимость составляла 3302 рубля. Цены в Крыму самые высокие на юге России.