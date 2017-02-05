Благодаря реализации проекта единой диспетчерской службы в системе работы скорой медицинской помощи среднее время ожидания ответа оператора при вызове «скорой» гражданами значительно сократилось. Об этом РИА Крым рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин, - передает Керчь.ФМ.
«С середины декабря 2016 года у нас реализуется проект единой диспетчерской службы при работе "скорой помощи". Все станции и подстанции объединены в единый информационный сегмент. Мы установили семь цифровых АТС, которые замыкают информпространство в единый процесс приема и передачи вызова «скорой помощи». Проблемы с вызовом, которые были в декабре – начале января, в настоящее время решены.
Сейчас время ответа оператора «скорой» составляет несколько секунд», – заверил руководитель учреждения.
В целом за январь 2017 года крымская «скорая помощь» приняла около 53 тысяч вызовов. Такое большое количество вызовов обусловлено вспышкой ОРВИ в Крыму, пояснил Астанкин.
При этом, по его словам, в Крыму процент своевременного прибытия «скорой помощи» на место вызова – один из самых высоких по стране.
По информации Астанкина, в Крыму ежедневно работают порядка 150 бригад «скорой помощи».