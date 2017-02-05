Благодаря реализации проекта единой диспетчерской службы в системе работы скорой медицинской помощи среднее время ожидания ответа оператора при вызове «скорой» гражданами значительно сократилось. Об этом РИА Крым рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин, - передает Керчь.ФМ.

«С середины декабря 2016 года у нас реализуется проект единой диспетчерской службы при работе "скорой помощи". Все станции и подстанции объединены в единый информационный сегмент. Мы установили семь цифровых АТС, которые замыкают информпространство в единый процесс приема и передачи вызова «скорой помощи». Проблемы с вызовом, которые были в декабре – начале января, в настоящее время решены. Сейчас время ответа оператора «скорой» составляет несколько секунд», – заверил руководитель учреждения.

В целом за январь 2017 года крымская «скорая помощь» приняла около 53 тысяч вызовов. Такое большое количество вызовов обусловлено вспышкой ОРВИ в Крыму, пояснил Астанкин.

При этом, по его словам, в Крыму процент своевременного прибытия «скорой помощи» на место вызова – один из самых высоких по стране.

«В целом процент своевременного доезда за январь 2017 года составил 88%, что соответствует нормативам. Процент своевременного доезда "скорой" к местам ДТП в Крыму составляет 96%. Здесь мы в ряду лучших», – отметил директор центра.

По информации Астанкина, в Крыму ежедневно работают порядка 150 бригад «скорой помощи».

«Бригады, не заезжая на станции и подстанции, «с колес» принимают вызов. Сейчас бригады оснащены планшетами, которые позволяют принимать вызов от дежурной смены. Техническая возможность сопровождения нашей работы возросла в разы», – подчеркнул он.