В этом году на полуострове планируется провести ряд санитарно-просветительских акций, направленных на информирование населения о необходимости профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, а также выездные акции по диагностике. Об этом РИА Крым сообщила заместитель главного врача Республиканского онкодиспансера им. Ефетова Елена Чирва, - передает Керчь.ФМ.

По ее словам, в прошлом году такие акции позволили осмотреть 600 человек и выявить у крымчан злокачественные образования, рак кожи и меланому. Поэтому в этом году акции по ранней диагностике также пройдут, однако для более широкого охвата населения специалисты отправятся в другие районы.

«В 2017 году акции также будут проходить, и поскольку они традиционные, то люди уже интересуются датой и местом проведения. У нас будут выезды в Черноморский район, Раздольное, Ленино, Судак. Судак у нас очень отдаленный регион и там нет врача-онколога на сегодня», — рассказала Чирва.

«В этом году 7тысяч 350 пациентов взяли на учет. Уже на учете более 54 тысяч человек», — отметила Чирва.

Напомним, новые онкодиспансеры в Крыму не нужны, - Чирва