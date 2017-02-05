В этом году на полуострове планируется провести ряд санитарно-просветительских акций, направленных на информирование населения о необходимости профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, а также выездные акции по диагностике. Об этом РИА Крым сообщила заместитель главного врача Республиканского онкодиспансера им. Ефетова Елена Чирва, - передает Керчь.ФМ.
По ее словам, в прошлом году такие акции позволили осмотреть 600 человек и выявить у крымчан злокачественные образования, рак кожи и меланому. Поэтому в этом году акции по ранней диагностике также пройдут, однако для более широкого охвата населения специалисты отправятся в другие районы.
Напомним, новые онкодиспансеры в Крыму не нужны, - Чирва