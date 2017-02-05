Страховые пенсии россиян с 1 февраля увеличены на 5,4%. Об этом сообщила пресс-служба крымского отделения Пенсионного фонда России, - передает Керчь.ФМ.

«С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4%, исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней и составит 4805,11 рубля», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.