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Очередной отчетный период для организаций и предпринимателей в самом разгаре.

Подготовка и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности для предприятий любой формы собственности, а так же для индивидуальных предпринимателей является важной и обязательной процедурой.

ООО «СчетоводЪ» поможет вам навсегда забыть о головной боли связанной со сдачей отчетности. Вы забудете, что такое не сданная своевременно бухгалтерская и налоговая отчетность, которая влечет за собой блокировку счета налоговой инспекцией, штрафы и пени. Если вы не ведете деятельности по вашей компании, то все равно обязаны сдавать нулевую отчетность в контролирующие органы и мы с радостью поможем вам в данном вопросе за совершенно символическую плату.

ООО «СчетоводЪ» предоставляет полный спектр услуг в области кадрового, налогового и бухгалтерского учета. Бухгалтерские услуги оказываются как разово, так и на регулярной основе. Для нас не имеет значения Ваша организационно-правовая форма, система налогообложения или масштабы Вашего бизнеса, будь то компания с одним сотрудником или предприятие с огромным штатом и документооборотом. При обращении в ООО «СчетоводЪ», Вам не придется самостоятельно искать грамотного бухгалтера, заботиться о правильности и профессионализме выполняемых бухгалтером операций, а главное Вам не придется нести ответственность за действия Вашего бухгалтера перед контролирующими органами.

Для Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусматривается оказание следующих бухгалтерских услуг:

Консультации при открытии ИП или ООО — выбор оптимальной системы налогообложения;

Подготовка документов и регистрация ООО и ИП в контролирующих органах (ФНС, ФСС, ПФР);

Обработка первичных документов с занесением в базу 1С;

Расчет и начисление заработной платы, отпускных, премий и т.д.;

Подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, РАР, Росстат — заполнение деклараций, регламентированных форм отчетностей, как в в электронном виде, так и на бумажных носителях;

Расчет налогов и сборов и подготовка платежных документов по ним;

Оптимизация налогообложения.

Обслуживание в нашем Центре позволит Вам не переплачивать и получать в полном объеме все необходимые бухгалтерские услуги. Доверяя работу профессионалам, Вы делаете правильный выбор!

Заключившим договор на бухгалтерское сопровождение вы получаете скидку 20% на два месяца обслуживания.

Более подробную информацию по абонентскому бухгалтерскому обслуживанию (сопровождению) предприятия, Вы можете уточнить по телефону +7 978 834 13 15 или по Email: buh.ru_sos@mail.ru , г. Керчь, ул. Козлова д.6, корпус 3 офис 97