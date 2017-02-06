Администрация Керчи объявила конкурс на оказание услуг по изготовлению и размещению в телевизионном эфире телепередач, информационных видеосюжетов о своей деятельности, - передает Керчь.ФМ.

Начальная стоимость контракта составляет 2 000 000 рублей, эти деньги выделят из местного бюджета.

Кроме этого Администрация Керчи объявила конкурс на оказание услуг по освещению деятельности в периодическом печатном издании. Начальная стоимость контракта составляет 1 600 000 рублей. Условия оказания услуг:

- разовый тираж периодического печатного издания: не менее 3 000 экземпляров;

- периодичность выхода периодического печатного издания: не реже 3 раз в неделю, на бумажном носителе, на государственном языке;

- общее количество полос, отличающихся по содержанию каждого номера периодического печатного издания: не менее 4 полос.

Также, на сайте госзакупок появились аукционы на оказание услуг по освещению деятельности Керченского городского совета на телевидении и в печатном издании. Начальная стоимость контракта на телевидении составляет - 799 998 рублей, а в печатном издании – 2 314 200 рублей.

Все договоры рассчитаны на 2017 год.