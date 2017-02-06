Медицинский центр «АКВА МЕД МАРИН» продолжает раздавать скидки своим клиентам. До конца февраля специальная цена на прохождение медицинского осмотра кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий, всего за 1000 рублей!!!
А также медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия всего за - 750 рублей!
Также МЦ «АКВА МЕД МАРИН» оказывает услуги по прохождению медицинских комиссий для определения профессиональной пригодности граждан к иным различным видам деятельности.
В нашем центре проводятся следующие виды медицинских (профилактических) осмотров:
- Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной протии Желтой лихорадки!;
- Медицинская комиссия водолазов;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Медицинская комиссия государственных служащих;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия для трудоустройства.
Все медицинские комиссии проводятся с надлежащим оформлением документов и выдачей сертификатов.
Заключение выдаёт врач-профпатолог.
Преимущества прохождения медкомиссий в Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН»:
- Наличие всех необходимых разрешительных документов.
- Все справки являются официальными.
- Самое современное медицинское оборудование.
- Очень низкие цены.
Медицинский центр «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг:
УЗИ-диагностика:
- сосудов головного мозга;
- сосудов верхних и нижних конечностей;
- поджелудочной железы;
- печени;
- брюшной полости;
- почек;
- щитовидной железы;
- лимфоузлов;
- слюнных желез;
- суставов;
- органов мошонки;
- инородных тел, грыж;
- молочных желез;
- органов малого таза;
- доплерография сосудов внутренних органов;
- мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).
Консультации узких специалистов:
- Уролог;
- Гинеколог;
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Отоларинголог (ЛОР);
- Офтальмолог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург;
- Эндокринолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Онколог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург;
- Детский ортопед.
Фиброгастродуоденоскопия :
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
Функциональные исследования:
- Периметрия (определение полей зрения);
- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
- Тонометрия (измерение внутриглазного давления;
- Аудиометрия (измерение слуха);
- Исследования вестибулярного аппарата;
- Виброчувствительность;
- Динамометрия;
- Холодовые пробы;
- Цветоощущение;
- Спирограмма;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Флюорография.
О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста
Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.
Записаться на прием можно по телефонам:
+ 7 (978) 8 47 47 14
+7 918 921 25 91
+7 (978) 400 54 17
Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу)
Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)