Информационно-аналитическая система референтного ценообразования будет запущена в РФ 1 марта 2017 года, заявила РИА Крым министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, - передает Керчь.ФМ.

«Это единая для всей страны информационно-аналитическая система всех закупок государственных и муниципальных. Система эта будет запущена 1 марта текущего года. В полной мере уже будет наполнена информацией из всех регионов страны к концу этого года, то есть 1 января 2018 года она должна уже работать по средневзвешенным ценам, вот они и есть референтные цены», — сказала Скворцова.

Министр также пояснила, что изначально было необходимо «подготовить систему для, так называемого, референтного ценообразования».

«То есть определить средневзвешенную стоимость… любого международного наименования, торгового наименования на нашем рынке», — уточнила она.

По словам министра, работа над такой системой началась еще в прошлом году. При этом появление референтного ценообразования станет одним из этапов, который может обеспечить введения системы индивидуального лекарственного страхования.