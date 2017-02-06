Крым, Донецк, Луганск!!!
Мы консультируем по следующим вопросам:
- вклейка фото в паспорт в 25 и 45 лет;
- замена украинского паспорта в связи с порчей;
- получение биометрического загранпаспорта;
- получение загранпаспорта старого образца;
- получение детского загранпаспорта нового образца;
- получение украинского свидетельства о рождении;
- справка о семейном положении Украина;
- восстановление утерянного инн;
- РЕГИСТРАЦИЯ В КИЕВЕ
- обмен, восстановление и получение украинских водительских прав
Морские документы:
- продление паспорта моряка;
- изготовление украинского паспорта моряка
Визовые услуги:
- оформление ШЕНГЕН виз в украинский загранпаспорт (2 явки на сдачу отпечатков пальцев и на забор паспорта с готовой визой)
- оформление виз Европы и Азии (БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ)
«Агентство по туризму Вокруг Света» не оформляет и не выдает загранпаспорт Украины в Крыму. Наша задача состоит в том, чтобы организовать Вам визит в ОВИР г. Киева в кратчайшие сроки и без проблем.
+ 38 099 337 1473 (вайбер круглосуточно!!!!) ДМИТРИЙ
или
+ 7 978 800 1775
Наш адрес: Г. Керчь, ул. Ленина, 5, напротив кинотеатра «Украина»
E-mail: turistinform@mail.ru
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