В рамках реализации поручения Президента о развитии массового спорта в регионе по итогам «Форума действий. Крым», который прошел в Ялте осенью, в крымских дворах построят новые спортивные площадки. Так, планируется установить 338 универсальных площадок и 1714 воркаут-площадок и площадок для сдачи норм ГТО с прорезиненным покрытием. Об этом сообщили РИА Крым в пресс-службе регионального штаба Общероссийского народного фронта, - передает Керчь.ФМ.

По информации, для определения потребностей в дворовых спортивных площадках и готовности муниципалитетов выделить соответствующие земельные участки министерство спорта Крыма провело соответствующий мониторинг.

«Мы сформировали общую региональную потребность в дворовых спортивных площадках – она составляет 63 игровых баскетбольных площадки, 93 площадки по волейболу и 101 площадку по минифутболу. Потребность в уникальных игровых площадках сегодня составляет 274 объекта. Спортивные площадки для воркаута и ГТО с прорезиненным покрытием — 268 штук. Таким образом, потребность в дворовых спортивных площадках – 799 штук», — цитируют замминистра спорта РК Виталия Романова.

Для закупки такого объема площадок необходимо предусмотреть финансирование в размере 2,63 млрд руб, подчеркнул Романов. Данный вопрос находится на федеральном контроле.

«Данный вопрос нашел отражение в протоколе совещания правительства РФ, которое прошло 20 января 2017 года под председательством Дмитрий Козака с участием главы Крыма Сергея Аксенова. Дано поручение министерству спорта России совместно с министерством финансов до 1 марта 2017 года представить в правительство РФ предложения об оказании дополнительной финансовой поддержки бюджетам Крыма и Севастополя за счет средств резервного фонда правительства (РФ — ред.) на финансирование в 2017 году соответствующих отраслей экономики и социальной сферы России», — подытожил заместитель министра.

Напомним, крымские власти не довольны отношением к сдаче норм ГТО в Крыму