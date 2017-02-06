Из обещанных от 37 тысяч заработной платы в месяц, рабочие получили меньше половины, при этом выполняли работы в рваной робе и дырявых защитных шлемах. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали монтажники и сварщики, которых нанимала на работу компания «МТ-групп».

Мужчины рассказали, как в их городе проходит вербовка на «стройку века».

«Негосударственная биржа труда распространяет объявления, что на строительстве керченского моста зарплата от 37 тысяч в месяц, вахта на 2 месяца. В наших небольших городах зарплата гораздо меньше, поэтому мы ездим по вахтам. С представителем МТ-групп мы подписали договор, заплатили агентству за посредничество 5 тысяч рублей, плюс еще по 7 тысяч на дорогу. Ехали с Алтая около 40 человек все не от хорошей жизни. Дорога через Москву 5 дней с минимальными остановками. В Москве несколько человек ушли на какой-то завод за «колючкой», где у них забрали паспорта. Остальных привезли в Керчь. Здесь нас расселили в общежитие рядом с мостом. Условия, как и обещали, нормальные. В первый день никто не работал, так как бегали за специалистами, чтобы они поставили свои подписи и мы прошли обучение, - рассказал Игорь (имя изменено).

Как видно из договора, который подписали рабочие, оговоренная зарплата должна быть 35 рублей в час тарифная ставка и 95 рублей/час надбавка. Рабочий день по словам Игоря с 8 до 20-00 с перерывом на обед 1 час. На месте в Керчи уже выдали другой договор с некоторыми исправлениями.

«Мы приехали сюда работать и деньги зарабатывать для семьи, а не отдыхать, поэтому нас не пугает работа без выходных по 12 часов, мы знали, что свои гарантированные договором 130 рублей в час мы заработаем», - добавил Игорь.

Однако, в дни авансов и зарплаты рабочим выплачивали только по 2 тысячи рублей, обувь специальную рабочую не выдали вообще, роба некоторым сварщикам досталась - испорченная, при этом без специальной защиты.

Игорь предоставил в редакцию снятое им видео, на котором видны карабашские абразивы и порванная защитная маска пескоструйщика. Согласно требованиям по охране труда, не допускается выполнение работ без СИЗ (средств индивидуальной защиты). Защита пескоструйщика должна обеспечиваться на высоком уровне, так как пескоструйные работы несут повышенную опасность для жизни и здоровья.

Из всей группы, приехавшей с Алтая до конца вахты практически никто не доработал – за исключением 2-3 человек.

«Отношение рабское. Если нас устраивали работать по трудовому кодексу, то и отношение должно было быть такое. Половина из нас заболела. Только при нас двое умерли, как нам сказали от пневмонии, одному парню трубой раздавило кости таза и поломало ребра. Мы не знаем точно, но, вроде, эту травму оформили как бытовую. Заболевать здесь крайне нежелательно – никаких больничных, иначе комендант предупреждает, чтобы убирались домой. Если совсем плохо, то в медпункте дают направление в больницу водников, а они уже кладут в больницу, в основном с пневмонией, так как работа вредная, в агрессивной среде, во влажности, на открытом воздухе. К нам приезжало телевидение, так рабочих почему-то не пускали в общежитие, пока там снимали картинку для телевизора. Целый час стояли ждали за воротами», - рассказали рабочие.

Также, среди набранных МТ-групп действует система наказаний.

«За халатное отношение к работе, систематическое невыполнение сменного задания, употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ за период вахты, порчу имущества и нарушения правил проживания в общежитии, а также несвоевременное прерывание вахты, будет применяться КТУ 0,5 к заработной плате работникам МТ-групп с последующим незамедлительным увольнением из городка строителей без финансирования проезда», - говорится в информационном письме.

За срыв же самого письма со списком попавших в немилость грозит выселение . С 19 по 31 января в списке было уже 8 человек.

В трудовом договоре, который подписывали рабочие нет никаких упоминаний про КТУ или стимулирующие или премиальные. Там только указана тарифная ставка и надбавка к тарифной ставке. Рабочие рассказали, что уехавшим не выплатили зарплату.

«Им сказали, что окончательный расчет они получат там, где их нанимали на работу. Ребята приехали домой, там пошли в МТ-групп и им дали по 5-7 тысяч, правда, один получил 13 тысяч.»

Также, мужчина рассказали, что на строительстве работают люди от различных организаций и там отношение совсем другое.

Рабочие написали заявление в керченскую прокуратуру.

Напомним, это уже не первые обоснованные претензии к МТ-групп. Летом рабочие сидели на голодном пайке. Некоторые пошли домой на Урал пешком.