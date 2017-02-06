В редакцию сайта Керчь.ФМ поступают звонки от обеспокоенных пенсионеров. Керчане удивлены нововведениям в маршрутках и автобусах, которые касаются того, что теперь для бесплатного проезда они должны предъявлять оригиналы документов.

Керчане просят администрацию в каждой маршрутке и автобусе, вывесить объявления.

«Водитель затребовал у нас паспорта. Мне сказали, давайте российский паспорт. Мы должны предъявлять только пенсионное. Почему бабульки должны с собой носить паспорта, что администрация с нами делает. Напишите объявление в маршрутке, мы же об этом незнаем. Где написано?», - рассказала пенсионерка.

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