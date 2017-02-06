Акция от «Магазина воды»!
С 06.02.2017 по 12.02.2017
Талая вода Ледников Северного Кавказа «Пилигрим» по 25 рублей за 1,5л
= 25 рублей
Наши Магазины
Магазин в районе автовокзала
Адрес: ул. Мирошника 28/30
Территория оптовых складов.
Магазин в районе ул. Буденного
Адрес: ул. Ворошилова 1б (Сразу за остановкой, как ехать из центра города, бывший мебельный магазин напротив Фреша)
Адрес: ул. Орджоникидзе 113
По пути движения от остановки институт в сторону гор.пляжа первые павильоны с правой стороны.
«Магазины Воды» предлагают Вам 7 видов воды 19л отличного качества.
А также Вы можете приобрести фильтра и воду в мелкой таре от 0,25 до 6л по самым низким ценам.
ВОДА 19литров - от 90рублей за бутылку!
Пробуйте воду и выбирайте ту, которая придется Вам по вкусу
Группа ВКонтакте: https://vk.com/public138016395
Участвуй в опросах, выигрывай подарки!
14 февраля - будет известен победитель помпы для воды!
По вопросам работы магазинов тел
+7 978 1 295 395
Карта магазинов в Керчи : http://vodakerch.ru/category/magaziny/
Наш сайт www.vodakerch.ru