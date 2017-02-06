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Акция от «Магазина воды»!

С 06.02.2017 по 12.02.2017

Талая вода Ледников Северного Кавказа «Пилигрим» по 25 рублей за 1,5л

= 25 рублей

Наши Магазины

Адрес: ул. Мирошника 28/30

Территория оптовых складов.

Магазин в районе ул. Буденного



Адрес: ул. Ворошилова 1б (Сразу за остановкой, как ехать из центра города, бывший мебельный магазин напротив Фреша)

Магазин в Аршинцево



Адрес: ул. Орджоникидзе 113

По пути движения от остановки институт в сторону гор.пляжа первые павильоны с правой стороны.

«Магазины Воды» предлагают Вам 7 видов воды 19л отличного качества.

А также Вы можете приобрести фильтра и воду в мелкой таре от 0,25 до 6л по самым низким ценам.

ВОДА 19литров - от 90рублей за бутылку!

Пробуйте воду и выбирайте ту, которая придется Вам по вкусу

Группа ВКонтакте: https://vk.com/public138016395

Участвуй в опросах, выигрывай подарки!

14 февраля - будет известен победитель помпы для воды!

По вопросам работы магазинов тел

+7 978 1 295 395

Карта магазинов в Керчи : http://vodakerch.ru/category/magaziny/

Наш сайт www.vodakerch.ru