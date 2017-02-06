Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли браконьерскую деятельность на побережье Азовского моря, не допустив нанесения ущерба в размере 100 тыс руб выловом краснокнижных пород рыб. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе крымского погрануправления, - передает Керчь.ФМ.

«Сотрудниками управления в районе Арабатского залива обнаружили легковое транспортное средство и находящуюся рядом резиновую лодку. Прибывший на место наряд полиции в ходе произведенного осмотра места происшествия обнаружил документы граждан Российской Федерации, лодочный мотор и мешок с уловом, о чем правоохранители составили протокол», – рассказали в пресс-службе.

В погрануправлении добавили, что владельцы авто, прибыв на место, пытались отрицать свою причастность к обнаруженной лодке, а также к выловленному пиленгасу и краснокнижному осетру. Однако вопросы о цели пребывания на прибрежной территории, а также очевидные улики, идущие вразрез с показаниями, поставили браконьеров в тупик. В итоге резиновая лодку с мотором изъяли и сдали на хранение, а рыбу выпустили в естественную среду обитания.

«В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам» сумма ущерба, который пограничникам удалось предотвратить, составила порядка 100 тыс руб. Решается вопрос о возбуждении в отношении браконьеров уголовного дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконная добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов). Нарушителям грозит крупный штраф в размере до 1 млн руб, либо лишение свободы сроком до трех лет», – заключили в ведомстве.