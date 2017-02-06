В Керчи, в городской больнице №2 делают ремонт в кабинете, в котором установят новый томограф. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила председатель горсовета Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ

По ее словам, контракт на поставку томографа был заключен в конце января и до 30 апреля будет осуществлена поставка оборудования.

«Правда, на полную мощность заработает томограф только во втором полугодии. Требования Роспотребнадзора предписывают прохождение радиоэкспертизы и многих прочих комиссий», - написала Щербула.

Напомним, санкции мешают починить бесплатный компьютерный томограф в Керчи

Фото: соцсети