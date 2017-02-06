В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал фотографии автомобилей, водители которых припарковались на пешеходном переходе. Ситуация произошла на улице Пролетарской.

«Водители совершенно потеряли совесть. Понимаю, что ставить машины негде, улица заставлена постоянно, но нужно иметь хоть какое-то уважение к пешеходам. Вот ненароком кто-то сумкой поцарапает или зеркало собьет. Возмущаться же будете. Вы даже места толком на пешеходном переходе не оставляете», - рассказал мужчина.

«Напомню для тех кто забыл - Пункт 12.4 ПДД гласит: «Остановка запрещается: на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними», - заключил керчанин.