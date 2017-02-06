Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог на сумму 1 000 000 рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - передает Керчь.ФМ.

Конкретные улицы и дороги в техническом задании не указываются:

«Места выполнения работ определяются Заказчиком, и закрепляются актом, после чего Подрядчик обязан предоставить и согласовать график производства работ».

Подрядчику необходимо выполнить следующие работы:

Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены приборами, необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами.

Смету можно посмотреть здесь.

Напомним, керчане объезжают огромные ямы на Ворошилова по газону или через дворы.