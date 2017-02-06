Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог на сумму 1 000 000 рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - передает Керчь.ФМ.
Конкретные улицы и дороги в техническом задании не указываются:
Подрядчику необходимо выполнить следующие работы:
Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены приборами, необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами.
Смету можно посмотреть здесь.
Напомним, керчане объезжают огромные ямы на Ворошилова по газону или через дворы.
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