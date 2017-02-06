В Керчи зафиксировали факт нарушения правил благоустройства. В центре города, в районе Адмиралтейского проезда неизвестные разрисовали забор. Управление муниципального контроля пригласило собственника стройки и выписало предписание на устранение нарушений.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщила председатель горсовета Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ
«Собственник обязался забор привести в порядок в ближайшее время», - написала она
Напомним, недавно в Керчи подрядчика заставили убрать старый асфальт на Еременко. недавно керчан оштрафовали за земельные работы без согласования на тысячу рублей
Фото: архив
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