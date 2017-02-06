В Керчи проводится работа по установке новых канализационных люков. Как на своей странице сообщила председатель горсовета Лариса Щербула, УЖКХ отобрало наиболее актуальные места для их установки, - передает Керчь.ФМ.

Мастер водоканала сообщила, что в день бригада успевает установить порядка 5-6 люков.

«На завтра запланированы более масштабные работы по установке плиты перекрытия для канализационного люка. Сами изделия нового образца, антивандальные, выполненные из прочного полимерного материала. Есть надежда, что они долго и надежно будут служить водоканалу и городу», - пишет Щербула.

Она также сообщила, что не все люки состоят на балансе у водоканала. Поэтому по заявкам горсовета водоканал отрабатывает, но лишь в отношении своего имущества. По ее словам, по многим заброшенным люкам придется предварительно устанавливать собственников.

«Работы по установке не сконцентрированы в каком-то конкретном районе - география захватывает все уголки Керчи. В первую очередь закрываются люки в непосредственной близости от школ, детских садов, парков и зон отдыха, где открытые колодцы могут повлечь повышенный травматизм», - пишет председатель горсовета.

Напомним, керчане жалуются на разбитые дороги и открытые люки на Щорса. В Керчи за месяц накрыли 73 люка из 1000 открытых

Фото: соцсети