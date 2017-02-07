На правах рекламы

Нет идей, что подарить Вашей любимой на 14 февраля?

Сомневаетесь, что Ваш подарок понравится?

Цветы, букеты, коробочки с цветами и сладостями, цветочные композиции – ВСЕГДА попадание в ЦЕЛЬ!

«Букетная Мастерская» знает наверняка, какие именно цветы приведут Вашу любимую в восторг!

Каждый букет сопровождает открытка, в которой Вы сможете сказать важные слова.

СКИДКА 10% по предзаказу до 12 февраля

Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО

ул.Кирова, 5 - тел. +7 978 705 68 00;

ул. Ген.Петрова, 24-А (ост. Луч) - тел. +7 978 819 80 46

Режим работы: 08:00 – 21:00

Вконтакте: vk.com/byketnaya

ул.Кирова, 5 - тел. +7 978 705 68 00;

ул. Ген.Петрова, 24-А (ост. Луч) - тел. +7 978 819 80 46

Режим работы: 08:00 – 21:00

Вконтакте: vk.com/byketnaya