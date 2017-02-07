На правах рекламы

Глаз человека постоянно меняется на протяжении всей жизни. С возрастом центральная часть хрусталика становится более плотной, приобретает желтую окраску и теряет свою прозрачность. Постепенно хрусталик становится все более мутным, а зрение все менее четким. Катаракта - это прогрессивное помутнение хрусталика глаза человека. Название происходит от древнегреческого слова «водопад». Катаракта мешает свету проникать в глаз и достигать сетчатки. Катаракта - это наиболее частая причина снижения зрения в пожилом возрасте. По мере развития заболевания цвет зрачка постепенно становится вместо черного сероватым, молочно белым. Зрелая катаракта может настолько снизить зрение, что человек становится практически слепым.

На вопросы о лечении данного заболевании отвечает ведущий специалист центра восстановления зрения "ПРО-ЗРЕНИЕ" Егоров Михаил Иванович. Врач-офтальмолог высшей категории, главный офтальмолог г. Севастополя. Михаил Иванович активно внедряет в широкую клиническую практику инновационные технологии хирургического лечения катаракты и глаукомы.

- Каковы методы лечения катаракты?

- Хирургическое лечение – единственный путь лечения катаракты. Наиболее щадящей, прогнозируемой и безопасной методикой удаления хрусталика сегодня является факоэмульсификация – дробление мутного хрусталика с помощью ультразвука,- в сочетании с имплантацией искусственной линзы.

- Расскажите как проходит эта операция?

- Сегодня микрохирургическая техника дает возможность проводить операцию в амбулаторных условиях. Обычно операция длится 15-20 минут. Обезболивание производится только каплями, никаких дополнительных уколов в области глаза не требуется. Микроразрез (около 2 мм) производится на краю прозрачной роговицы. Катаракта размельчается ультразвуком и с током жидкости удаляется из глаза. После удаления естественного производится имплантация искусственного хрусталика. Через пару часов после операции пациент может отправляться домой. Многие пациенты могут четко видеть уже на следующий день. В большинстве случаев можно вернуться к своей обычной деятельности, например, вождению машины, чтению и т.д. через несколько дней после операции.

- На какой стадии заболевания проводят операцию?

- Благодаря значительному прогрессу в хирургии глаза, операция может быть выполнена, как только катаракта начнет ухудшать зрение и врач подтвердит диагноз. Не следует дожидаться созревания катаракты, так как на ранней стадии заболевания операция менее травматична и процесс реабилитации проходит легче. К тому же катаракта часто сочетается с другими глазными заболеваниями, которые могут оставаться недиагносцированными, так как врач не имеет возможности проверить глазное дно из-за помутневшего хрусталика.

- Какие преимущества оперативного лечения катаракты в центре «ПРО-ЗРЕНИЕ» Вы могли бы отметить?

- Первое – широкая линейка искусственных линз для имплантации, которые играют очень важную роль в восстановлении зрения после операции. Второе, все наши пациенты находятся в течении месяца после операции под бдительным наблюдением наших специалистов.

- Позволяет ли данная операция улучшить зрение?

- Хирургическое удаление катаракты дает возможность восстановления четкого и ясного зрения после операции.

В центре восстановления зрения "ПРО-ЗРЕНИЕ" опытные специалисты всегда ответят на Ваши вопросы, помогут установить точный диагноз и определят целесообразность той или иной операции.

Центр восстановления зрения "ПРО-ЗРЕНИЕ"

г. Керчь, ул. Кирова, 25

Тел.: (36561) 6-12-29, +7 978 002-45-16