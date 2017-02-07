Фонд защиты вкладчиков решил реабилитироваться и снять аресты с ипотечной недвижимости, которую в украинско-крымское время брали крымчане при помощи украинских банков. Керчь.ФМ неоднократно писал о проблемах, возникших у клиентов того же Приватбанка, когда более 150 квартир керчан арестовали, при этом люди давно выплатили все кредиты и получили соответствующие документы.

«В то же время есть случаи получения постановлений судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на права (требования) по прекратившим свое действие кредитным договорам, договорам залога, а также случаи обременения имущества, не являющегося предметом договора залога», - обосновывают в Фонде аресты квартир вменяя всю вину судебным приставам.

При этом в сообщении ФЗВ не упоминается, что судебные приставы всего лишь исполнители решения крымского суда по иску самого Фонда.

На сегодняшний день Федеральная служба судебных приставов собирает сведения о погашенных кредитах с целью инициирования снятия ареста.

Для этого керчане, которые свои долги перед украинским банком погасили, а кредит брался под залог недвижимости, могут обратиться в ФССП предоставив следующие документы:

-копию кредитного договора (договора залога, ипотеки) (переведенные на русский язык надлежащим образом);

-справку о погашении кредита (переведенную на русский язык надлежащим образом);

-выписку из Госреестра о снятии обременений (о прекращении ипотеки/прекращении обременения) либо информационную справку из Госреестра с детализированной информацией наличия/прекращения запретов на отчуждение по договору ипотеки (залога) с подписью и печатью нотариуса или прошитую и опечатанную нотариусом;

-платежные документы, свидетельствующие о полной выплате по кредитному договору (договору залога, ипотеки).

Те же, кто погасил долг частично также могут подготовить документы, подтверждающие остаток суммы долга по кредитному договору (договору залога, ипотеки), а именно:

-копию кредитного договора (договора залога, ипотеки, переведенные на русский язык надлежащим образом);

-справку об остатке задолженности либо выписку по счету с указанием остатка задолженности, переведенную на русский язык надлежащим образом;

-платежные документы, свидетельствующие о частичной выплате долга по кредитному договору (договору залога, ипотеки).

"Указанные документы необходимо направить в Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России по адресу: 125009, Москва, Газетный пер., 7 стр.1 по почте или предоставить судебным приставам-исполнителям в часы личного приема по вторникам с 9.00 до 15.00 (третий вторник месяца с 14.00 до 18.00), по четвергам с 14.00 до 18.00. Предварительной записи не ведется. Также Вы можете обратиться в УФССП России по Республике Крым по адресу: 295034, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 81 и в УФССП России по Севастополю по адресу: 299014, г. Севастополь, ул. Правды, 10.

Дополнительную информацию Вы также можете получить по телефону «горячей линии» Управления по исполнению особо важных исполнительных производств: 8-495-531-01-36, а также у судебных приставов-исполнителей: 8-495-531-01-16", - сказано в сообщении.

Редакция попыталась взять комментарий по указанным номерам, однако в течение рабочего дня трубку «горячей линии» никто не брал, а по второму телефону срабатывал факс.

Напомним, сбором документов и информации по бывшим заемщикам, выплатившим кредиты, ФССП интересуется с января этого года.