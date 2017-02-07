В Керчи, 7 февраля с 13.00 по 14.00, депутаты Государственного Совета Республики Крым провели приемы граждан по шести адресам. На двух таких приёмах побывал журналист сайта Керчь.ФМ.

В культурном центре им. Богатикова, прием провела депутат Ольга Сульникова. К ней пришло всего два человека. Прием она начала в 13.10. К ней пришел мужчина без определенного места жительства и попросил на республиканском уровне помочь таким же бездомным с регистрацией. Так как они не могут устраиваться на работу.

В это же время также проходил приём на Кирова,17, который вел Ефим Фикс. К нему выстроилась очередь. На 13.00 часов у двери стояло около 20 человек.

Ефима Фикса попросили помочь с газовым отоплением, на которое семье необходимо более 400 000 рублей. Ранее со слов керчанки Бахарев обещал помочь с этим вопросом. Однако результата еще нет.

Также пришла женщина, которая проживает в аварийном жилье и попросила выделить ей квартиру. Сначала она утверждала, что она третья в очереди. Однако, Фикс прочел в её документах, что на очереди она №65:

«Вы состоите на учете граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, и включены во внеочередные списки на получение жилого помещения. По состоянию ваша очередь в списках № 65. Впереди вас еще 60 человек. Я готов помогать, но те люди, которые впереди вас не придут сейчас и не начнут обвинять других в коррупционных действиях? Потому что они в таких же списках, как и вы. Впереди стоят такие же люди, как и вы».

Женщина на это ответила,

«Но они же где-то живут».

На это Фикс ответил

«Откуда вы знаете? Я не знаю».