В Керчи, 7 февраля с 13.00 по 14.00, депутаты Государственного Совета Республики Крым провели приемы граждан по шести адресам. На двух таких приёмах побывал журналист сайта Керчь.ФМ.
В культурном центре им. Богатикова, прием провела депутат Ольга Сульникова. К ней пришло всего два человека. Прием она начала в 13.10. К ней пришел мужчина без определенного места жительства и попросил на республиканском уровне помочь таким же бездомным с регистрацией. Так как они не могут устраиваться на работу.
В это же время также проходил приём на Кирова,17, который вел Ефим Фикс. К нему выстроилась очередь. На 13.00 часов у двери стояло около 20 человек.
Ефима Фикса попросили помочь с газовым отоплением, на которое семье необходимо более 400 000 рублей. Ранее со слов керчанки Бахарев обещал помочь с этим вопросом. Однако результата еще нет.
Также пришла женщина, которая проживает в аварийном жилье и попросила выделить ей квартиру. Сначала она утверждала, что она третья в очереди. Однако, Фикс прочел в её документах, что на очереди она №65:
Женщина на это ответила,
На это Фикс ответил
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