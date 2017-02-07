Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил проверить парк львов «Тайган» на предмет уплаты налогов. Об этом он заявил Крыминформу в ходе выездного заседания Совета министров Крыма в Белогорске, - передает Керчь.ФМ.

«Проверить с точки зрения налогообложения, насколько налоги соответствуют тому уровню стоимости посещения и насколько они (руководство парка) сотрудничают с главой администрации района», – поручил Аксёнов.

Он также отметил высокую стоимость билетов и отказ руководства парка участвовать в социальных проектах министерства образования Крыма.

«Стоимость билетов очень высокая в парке «Тайган», то есть зачастую это не по карману семьям с детьми и многодетным семьям. В социальных проектах с министерством образования этот парк не участвует. Министр образования Наталья Гончарова мне докладывала, что было отказано руководством парка в организации бесплатных экскурсий для детей», – отметил глава республики.

Напомним, бизнесмен Олег Зубков намерен построить в Турции, недалеко от Стамбула, аналог своего парка львов «Тайган». Он будет располагаться на площади в 500 га.

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