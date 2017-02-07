С марта в МФЦ в Крыму начнут выдавать талоны на услуги Госкомрегистра для льготников, а уже с 1 апреля – для всех категорий граждан, сообщил РИА Крым в ходе очередного заседания Совета министров Крыма заместитель председателя Совмина — министр внутренней политики, информации и связи РК Дмитрий Полонский, - передает Керчь.ФМ.

По его словам, лимитирования количества талонов не будет. Кроме того, возраст льготных категорий граждан, получающих услуги в МФЦ, будет приведен в соответствии с пенсионным.

«Мы договорились с Госкомрегистром, что отменяем ажиотаж и очередь, которая определялась на день-два-месяц. Очередь будет сплошная, лимитирования не будет. С 1 марта мы готовы открыть очередь для льготных категорий граждан, поскольку у нас наибольшие неудобства испытывают граждане пожилого возраста, которые хотят перерегистрировать свои права. Ранее существующий льготный возраст тех, кто получает услуги в МФЦ (70 лет) мы сокращаем на 5 лет и приводим в соответствие с пенсионным возрастом – для мужчин 65, для женщин 60», — сообщил Полонский.

Он отметил, что очередь будет как предварительная — путем регистрации на портале услуг, так и «живая» – гражданин может прийти в любое отделение МФЦ и в терминале получить талон на конкретное время и дату.

Напомним, в МФЦ Керчи в 2017 году не добавили услуги по госрегистрации и кадастру