С марта в МФЦ в Крыму начнут выдавать талоны на услуги Госкомрегистра для льготников, а уже с 1 апреля – для всех категорий граждан, сообщил РИА Крым в ходе очередного заседания Совета министров Крыма заместитель председателя Совмина — министр внутренней политики, информации и связи РК Дмитрий Полонский, - передает Керчь.ФМ.
По его словам, лимитирования количества талонов не будет. Кроме того, возраст льготных категорий граждан, получающих услуги в МФЦ, будет приведен в соответствии с пенсионным.
Он отметил, что очередь будет как предварительная — путем регистрации на портале услуг, так и «живая» – гражданин может прийти в любое отделение МФЦ и в терминале получить талон на конкретное время и дату.
Напомним, в МФЦ Керчи в 2017 году не добавили услуги по госрегистрации и кадастру
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