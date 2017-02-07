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На правах рекламы

ООО «Марта» дарит скидки на квартиры*!

Строительное предприятие ООО «Марта» специально ко Дню всех влюбленных, дарит повод сделать прекрасный подарок своей половинке, ведь цены на квартиры снижены! Предлагаемые квартиры: Двухкомнатные площадью:64 кв.м. – 55 тыс. за 1 кв.м Трехкомнатные: 79кв.м. – 55 тыс. за 1 кв.м Успейте приобрести квартиру по выгодной цене! Все квартиры имеют индивидуальное отопление. Территория дома огорожена и имеет собственную стоянку для автомобилей. Все справки, включая ознакомление с планировкой квартир, можно получить по телефону +7978-828-96-81 http://ooo-marta.ru *Срок действия с 08.02 по 28.02.17

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