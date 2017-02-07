Строительное предприятие ООО «Марта» специально ко Дню всех влюбленных, дарит повод сделать прекрасный подарок своей половинке, ведь цены на квартиры снижены!
Предлагаемые квартиры:
Двухкомнатные площадью:64 кв.м. – 55 тыс. за 1 кв.м
Трехкомнатные: 79кв.м. – 55 тыс. за 1 кв.м
Успейте приобрести квартиру по выгодной цене!
Все квартиры имеют индивидуальное отопление. Территория дома огорожена и имеет собственную стоянку для автомобилей.
Все справки, включая ознакомление с планировкой квартир, можно получить по телефону +7978-828-96-81
*Срок действия с 08.02 по 28.02.17