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В наших мебельных салонах представлен весь спектр мебели для городской квартиры и загородного дома различных стилей и направлений. Мы сотрудничаем с лучшими производителями мебели, которые создают изысканный и неповторимый образ Вашего дома. Клиентам салонов предоставляется широкий выбор мебели от известных фабрик.

Мы предлагаем к вашему вниманию эксклюзивную мебель; мебель среднего класса; недорогая мебель; все это доступно.

На весь товар имеется гарантия и сертификаты качества Вам остается лишь только выбрать. В наших магазинах Вы сможете найти диваны, кровати, кабинеты и мебель для гостиной в классическом и современном стилях. Мебель - это не только удобство и комфорт Вашего жилья, это отображение индивидуального стиля и вкуса! - Мебельный салон «Паллада» «Юрана» и «Атлант» к Вашим услугам!

Большой выбор мебели, который предоставлен нашими мебельными салонами, не оставит равнодушным даже самого требовательного клиента! Осуществляем доставку мебели под подъезд БЕСПЛАТНО!!! Мы заботимся о каждом покупателе. Красота форм и совершенство стиля !!! «Паллада», «Атлант», «Юрана».