Правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья, заявила журналистам РИА Крым пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова, - передает Керчь.ФМ.

Отмечается, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил закрепить отказ от ограничения законодательно.

«Присутствовавшие на совещании члены фракции «Единой России» и профильные министры эту идею премьер-министра поддержали», — добавила Тимакова.

Действие существующего закона о бесплатной приватизации распространяется до марта 2017 года.

Ранее комитет Госдумы по жилищной политике рекомендовал депутатам принять поправки, закрепляющие бессрочную бесплатную приватизацию жилья.

В первоначальном варианте законопроект предусматривал продление приватизации до 2020 года для отдельных категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов и детей-сирот. Второе чтение документа запланировано на восьмое февраля.

Напомним, в Керчи в 2016 году приватизировали 472 квартиры