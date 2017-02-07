Правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья, заявила журналистам РИА Крым пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова, - передает Керчь.ФМ.
Отмечается, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил закрепить отказ от ограничения законодательно.
Действие существующего закона о бесплатной приватизации распространяется до марта 2017 года.
Ранее комитет Госдумы по жилищной политике рекомендовал депутатам принять поправки, закрепляющие бессрочную бесплатную приватизацию жилья.
В первоначальном варианте законопроект предусматривал продление приватизации до 2020 года для отдельных категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов и детей-сирот. Второе чтение документа запланировано на восьмое февраля.
Напомним, в Керчи в 2016 году приватизировали 472 квартиры