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до 20 февраля 2017 г.

Не за горами день влюбленных, пора подумать, какой сюрприз мы приготовим для своей половинки! Уверяем Вас рулонные шторы на Ваше кухонное окно, это то, что сделает праздник и радость от подарка настоящим!

Сделайте ей сюрприз закажите, чтобы она не знала и в день праздника устройте ей презентацию вместе с нежным поцелуем и словами любви.

Цена вопроса в экономварианте на двухстворчатое окошко, колеблется от 3000 руб. до 3500 руб. с установкой. А может, решитесь заказать побольше, на 3-и и более окна, тогда вы получаете скидку и еще,

обновление интерьера, рулонные шторы прекрасно смотрятся, создают уют и оптически увеличивают пространство, открывают доступ к подоконнику.

Эра старых классических штор и гардин прошла!

Не упустите сезон скидок! Пора принимать решение! Ждем Вас!

Мы продолжаем акцию – 15% на все!

Закажи любой вид жалюзи на три и более окна - получи скидку – 15% на весь заказ!

Акция – 15% на все проходит с 17.10.2016 г. по 17.02.2017 года.

Участие в двух акциях одновременно запрещается.

Детали акции «Балкономания»:

При заказе на балкон рулонных штор – в подарок вы получаете рулонные шторы или горизонтальные жалюзи на двухстворчатое окно*. (кухонное или окно в спальню)

Вы можете выбрать цвет, как для рулонных штор, так и для горизонтальных жалюзи.

При заказе на балкон горизонтальных жалюзи – в подарок вы получаете только горизонтальные жалюзи на двухстворчатое кухонное окно*.

При заказе на балкон вертикальных жалюзи – в подарок вы получаете только горизонтальные жалюзи на двухстворчатое кухонное окно*.

*Внимание: тройные кухонные окна, окна «чебурашки» (имеющие окно и входную дверь на балкон) мы будем считать с вычетом стандартного двухстворчатого окна.

Вы получаете бесплатно рулонные шторы или горизонтальные жалюзи на двухстворчатое окно

в любую комнату кухню или спальню. Еще детальнее на нашем сайте:

www.zhalyuzi-v-kerchi.webnode.ru/news/vnimaniyu-nashikh-postoyannykh-klientov/

Акция «БаЛкОнОмАнИя» проходит в период с 15.11.2016г. до 20.02.2017 г.

Участие в двух акциях одновременно запрещается.

У нас вы можете заказать!

-Рулонные шторы (в коробе и без)

-Система День-Ночь.

-Горизонтальные,

-Вертикальные,

-Веревочные стринг - жалюзи «Бриз» (ощущение простора и невесомости материала)

-К-Системс (жалюзи для внутри светового проема),

-Деревянные (горизонтальные жалюзи из натуральной древесины),

-Плисе (ткань собрана в микро гармошку, для арок и не только)

-Римские шторы (Огромный выбор тканей для римских штор)

- NEW. Фото жалюзи (вертикальные жалюзи с вашим рисунком)

-Маркизы (сборно-разборная конструкция для затенения разнообразных уличных объектов, таких как витрины с их экспозициями, оконные проёмы, террас)

-Защитные ролеты или роль ставни.

По самой лучшей цене!

На замер мастер выезжает в течение часа с момента вашего обращения.

С собой мы привозим все образцы жалюзи, тканей, которые вы можете посмотреть,

пощупать и приложить к окошку. Также даем подробную консультацию по видам тканей,

по возможным системам рулонных штор и жалюзи, а также по любым возникающим у вас вопросам.

НОВШЕСТВО/ Вызвать мастера вы можете онлайн заполнив

специальную форму на нашем сайте.

www.zhalyuzi-v-kerchi.webnode.ru

Каждый второй клиент обращается к нам повторно за новой покупкой или советует

нас друзьям и знакомым, оставляет положительные отзывы о наших сотрудниках на страницах сайта и в личном общении.

Современные Солнцезащитные Системы «3S»

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