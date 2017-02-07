до 20 февраля 2017 г.
Не за горами день влюбленных, пора подумать, какой сюрприз мы приготовим для своей половинки! Уверяем Вас рулонные шторы на Ваше кухонное окно, это то, что сделает праздник и радость от подарка настоящим!
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Цена вопроса в экономварианте на двухстворчатое окошко, колеблется от 3000 руб. до 3500 руб. с установкой. А может, решитесь заказать побольше, на 3-и и более окна, тогда вы получаете скидку и еще,
обновление интерьера, рулонные шторы прекрасно смотрятся, создают уют и оптически увеличивают пространство, открывают доступ к подоконнику.
Эра старых классических штор и гардин прошла!
Не упустите сезон скидок! Пора принимать решение! Ждем Вас!
Мы продолжаем акцию – 15% на все!
Закажи любой вид жалюзи на три и более окна - получи скидку – 15% на весь заказ!
Акция – 15% на все проходит с 17.10.2016 г. по 17.02.2017 года.
Участие в двух акциях одновременно запрещается.
Детали акции «Балкономания»:
При заказе на балкон рулонных штор – в подарок вы получаете рулонные шторы или горизонтальные жалюзи на двухстворчатое окно*. (кухонное или окно в спальню)
Вы можете выбрать цвет, как для рулонных штор, так и для горизонтальных жалюзи.
При заказе на балкон горизонтальных жалюзи – в подарок вы получаете только горизонтальные жалюзи на двухстворчатое кухонное окно*.
При заказе на балкон вертикальных жалюзи – в подарок вы получаете только горизонтальные жалюзи на двухстворчатое кухонное окно*.
*Внимание: тройные кухонные окна, окна «чебурашки» (имеющие окно и входную дверь на балкон) мы будем считать с вычетом стандартного двухстворчатого окна.
Вы получаете бесплатно рулонные шторы или горизонтальные жалюзи на двухстворчатое окно
в любую комнату кухню или спальню. Еще детальнее на нашем сайте:
www.zhalyuzi-v-kerchi.webnode.ru/news/vnimaniyu-nashikh-postoyannykh-klientov/
Акция «БаЛкОнОмАнИя» проходит в период с 15.11.2016г. до 20.02.2017 г.
Участие в двух акциях одновременно запрещается.
У нас вы можете заказать!
-Рулонные шторы (в коробе и без)
-Система День-Ночь.
-Горизонтальные,
-Вертикальные,
-Веревочные стринг - жалюзи «Бриз» (ощущение простора и невесомости материала)
-К-Системс (жалюзи для внутри светового проема),
-Деревянные (горизонтальные жалюзи из натуральной древесины),
-Плисе (ткань собрана в микро гармошку, для арок и не только)
-Римские шторы (Огромный выбор тканей для римских штор)
- NEW. Фото жалюзи (вертикальные жалюзи с вашим рисунком)
-Маркизы (сборно-разборная конструкция для затенения разнообразных уличных объектов, таких как витрины с их экспозициями, оконные проёмы, террас)
-Защитные ролеты или роль ставни.
По самой лучшей цене!
На замер мастер выезжает в течение часа с момента вашего обращения.
С собой мы привозим все образцы жалюзи, тканей, которые вы можете посмотреть,
пощупать и приложить к окошку. Также даем подробную консультацию по видам тканей,
по возможным системам рулонных штор и жалюзи, а также по любым возникающим у вас вопросам.
НОВШЕСТВО/ Вызвать мастера вы можете онлайн заполнив
специальную форму на нашем сайте.
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Каждый второй клиент обращается к нам повторно за новой покупкой или советует
нас друзьям и знакомым, оставляет положительные отзывы о наших сотрудниках на страницах сайта и в личном общении.
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