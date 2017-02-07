На Керченском мосту наполовину собрали автодорожный и железнодорожный арочные пролеты. На стендах укрупнено почти 5,5 тысяч из 10 тысяч тонн блоков.
Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ
«Это конструкции, на которых будет устроена проезжая часть для автомобильного и железнодорожного транспорта», - пишет пресс-служба.
Как сообщает ведомство, строители готовятся к следующему этапу сборки - установке арочных сводов - архитектурной доминанте мостового сооружения.
К сборке арочных пролетов на данный момент привлечено более 500 инженеров и рабочих. Они соединяют заводские блоки между собой высокопрочными болтами и с помощью сварки. Уже закручено более 200 тысяч таких болтов и выполнено почти 4 километра стыковых швов первой категории. Качество каждого шва проверено ультразвуковым методом.
Как пишет пресс-служба расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролетного строения через фарватер может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены исследования, в результате которых проектировщики выбрали определенную форму обтекателей - специальных конструкций по фасаду арочных пролетов. Они позволят минимизировать ветровое воздействие и обеспечить комфортную эксплуатацию арок.
Напомним, на строительстве Керченского моста некоторым рабочим ставят невыносимые условия. Строители начали сооружать морские пролеты керченского моста
Фото: пресс-служба