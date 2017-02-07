На Керченском мосту наполовину собрали автодорожный и железнодорожный арочные пролеты. На стендах укрупнено почти 5,5 тысяч из 10 тысяч тонн блоков.

Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

«Это конструкции, на которых будет устроена проезжая часть для автомобильного и железнодорожного транспорта», - пишет пресс-служба.

Как сообщает ведомство, строители готовятся к следующему этапу сборки - установке арочных сводов - архитектурной доминанте мостового сооружения.

«Мы собрали нижнюю часть каждой арки – так называемые затяжки. Со стороны визуально особенно «прорисовывается» железнодорожная ферма, которая обеспечит необходимую жесткость конструкции, - рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков. - Это первый этап сборки. Постепенно переходим к следующему: над нижними «поясами» будем наращивать арочные своды. Максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров».

К сборке арочных пролетов на данный момент привлечено более 500 инженеров и рабочих. Они соединяют заводские блоки между собой высокопрочными болтами и с помощью сварки. Уже закручено более 200 тысяч таких болтов и выполнено почти 4 километра стыковых швов первой категории. Качество каждого шва проверено ультразвуковым методом.

«Автодорожный арочный пролет - это комбинация нижней части (затяжки) и арочного свода, который будет поддерживать затяжку при помощи подвесок. На железнодорожном участке применена комбинация из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, при этом арка в условиях такого протяженного пролета выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесками, - рассказал заместитель директора по проектированию ЗАО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург» Виктор Галас. - Такая комбинированная система обеспечивает необходимую надежность моста».

Как пишет пресс-служба расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролетного строения через фарватер может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены исследования, в результате которых проектировщики выбрали определенную форму обтекателей - специальных конструкций по фасаду арочных пролетов. Они позволят минимизировать ветровое воздействие и обеспечить комфортную эксплуатацию арок.

«Предусмотрены и все необходимые конструктивные элементы для безопасного судоходства под арками Крымского моста: на пролетах будет установлена судовая сигнализация. А так как арки - еще и доминанта высотой в 80 метров от поверхности воды, то учтены все требования по аэронавигационной сигнализации».

Напомним, на строительстве Керченского моста некоторым рабочим ставят невыносимые условия. Строители начали сооружать морские пролеты керченского моста

Фото: пресс-служба