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Гарантия лучшей цены на ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ*.

(Найдете дешевле – снизим цену на 5%)

Алюминиевые окна и двери относятся к элитклассу и имеют ряд преимуществ по сравнению с изделиями из металлопластика:

- возможность изготовления конструкций (открывающегося типа) в 1,5-2 раза больше;

- прочность и долговечность (створка не провисает);

- экологичность (отсутствие запахов при нагреве на солнце);

- термо и звукоизоляция за счет трехконтурного уплотнения;

- одинаковая стоимость на профиль в белом и коричневом цвете.

Стоимость стандартного окна (1300х1400) с подоконником, отливом и москитной сеткой – 17 000 руб. (без монтажных работ)

Двери, предназначенные для эксплуатации в местах с максимальной проходимостью. Могут быть распашными, маятниковыми и автоматическими.

Офисные перегородки имеют ряд преимуществ: легкость, мобильность, отсутствие ограничений по размерам, возможна установка без крепления к потолку, не требуют дополнительного усиления металлом, возможность разделения помещения после финишного ремонта.

Раздвижные алюминиевые системы для балконов, веранд и беседок.

Фасадное остекление стоечно-ригельными системами.

*Акция действует с 06.02.2017 года по 06.03.2017 года