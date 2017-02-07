Крымское правительство согласовало разрешение на использование двух земельных участков для размещения строительной техники и складирования строительных отходов в период возведения федеральной трассы «Таврида». Соответствующие разрешения на использование земель, находящихся в государственной собственности Крыма, приняли во вторник на заседании Совета министров Республики. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.

«ЗАО «ВАД» выделено два участка 10 га и 2,4 га для размещения там строительной техники и складирования стройматериалов для строительства Тавриды», — рассказала министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина.

Так, участки находятся на территории Октябрьского сельского поселения Ленинского района Крыма. Срок выделения – до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, для строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода в Керчи к транспортному переходу через Керченский пролив, предусмотренного федеральной целевой программой, власти Крыма приняли решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд.

«Изъять для государственных нужд с целью строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода в Керчи к транспортному переходу через Керченский пролив земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, пользовании граждан и юридических лиц, согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится в документе. По информации Анюхиной, речь идет о 22 земельных участков и пяти объектах недвижимого имущества для строительства автоподходов к мосту. Процедура будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и будет проведена соответствующая рыночная оценка объектов», — сказала Анюхина.

Кроме того, крымское правительство согласовало проект «Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района).

В соответствии с документом, проект разработан с целью реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020» (далее — ФЦП), а также для установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Документация по планировке территории разработана в соответствии со схемой территориального планирования Республики Крым.

Напомним, что депутаты Крыма разрешили начать строительство трассы «Таврида» без решения госэкспертизы. У трассы «Таврида» будет четыре полосы, - Путин. Также, её оборудуют специальными путепроводами («зелёными коридорами») для животных.

Ранее сообщалось, что из-за строительства трассы «Таврида» могут снести 26 домов. Она пройдет через шесть крымских городов и 43 села. В Крыму утвердили окончательный маршрут трассы «Таврида». У керчан под трассу изымают 23 объекта

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