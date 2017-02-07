Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на сумму 4 000 000 рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - передает Керчь.ФМ.

Места выполнения работ указываются Заказчиком. Он в телефонном режиме либо в письменном форме сообщает Подрядчику конкретное место на территории Керчи, где необходимо ликвидировать несанкционированную свалку.

Заказчик при подаче заявки озвучивает срок, в течение которого Подрядчик обязан ликвидировать несанкционированную свалку. Подрядчик обязан выполнить работу в обозначенный срок. В случае, если Заказчик не озвучил срок, несанкционированная свалка должна быть ликвидирована в течение 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика в телефонном режиме либо в письменном виде.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех коммуникаций, дорог и сооружений, находящихся на территории, где производится уборка мусора с несанкционированных свалок. Работы должны выполняться без помех для жителей города и транспортных средств.

Также, он обязан осуществлять очистку мест несанкционированных свалок и прилегающей территории на расстоянии 20 метров по периметру от соответствующей свалки, а в случае разноса мусора – в радиусе не менее 40 метров по периметру от соответствующей свалки.

К каждому акту выполненных работ Подрядчик обязан прилагать копии документов, подтверждающих факт размещения ТКО.

Смету можно посмотреть здесь.

Ранее керчане сообщали, что на окраине города образовались две стихийные свалки.