Утром, 7 февраля на перекрестке Чкалова-Куль-Обинское шоссе произошло ДТП. Предварительно, в аварии люди не пострадали. На месте работает аварийный комиссар, - передает Керчь.ФМ.

Напомним, в начале декабря прошлого года в результате аварии на этом перекрестке с участием рейсового автобуса, снесли светофор. До сих пор движение со стороны улицы Чкалова по направлению выезда из города регулируется только знаками. Таким образом, для водителя автомобиля Hyundai была главная дорога. В то же время и для водителя Ford горел зеленый свет.

Ст. 21 ФЗ "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ определено, что мероприятия по организации дорожного движения осуществляются в целях повышения его безопасности и пропускной способности дорог федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся автомобильные дороги.



Участок дороги Чкалова – выезд из города является частью федеральной автодороги.

Напомним, с начала этого года на этом перекрестке произошло два ДТП - 2 января столкнулись три автомобиля. а две недели спустя «Приора» врезалась в бордюр и грузовик